Саратовцы пожаловались мэру на жару в автобусах до +27 градусов в марте

Новый мэр Саратова получил жалобу на духоту в общественном транспорте.

Глава города Игорь Молчанов выслушал претензии жительницы к работе автобусного маршрута. В своем Telegram-канале утром 2 марта горожанка под ником Наталия пожаловалась градоначальнику на аномально высокую температуру в салоне.

По словам женщины, в автобусе №9Б термометр показывал плюс 27 градусов. Пассажиры, одетые в зимнюю одежду, испытывали серьезный дискомфорт из-за жары.

Отметим, что в областном центре с начала марта установилась плюсовая температура: днем столбики термометров поднимаются до +3…+5 °C. Потепление принесло и другие проблемы: в разных районах города участились случаи падения снега и наледи с крыш многоквартирных домов. Об этом информирует портал 164.ru.

Ольга Сергеева