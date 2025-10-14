В Саратовской области ОРВИ и гриппом заболели более 15 тысяч человек

В Саратовской области сохраняется тенденция к снижению заболеваемости ОРВИ и гриппом.

По данным управления Роспотребнадзора, с 6 по 12 октября зарегистрировано 15 341 случай заболевания, что на 6,09% меньше показателей предыдущей недели.

В Саратове зафиксировано 6 163 случая заражения, причем половина заболевших — взрослое население. Темпы прироста инфекции среди взрослых значительно снизились.

В рамках кампании по иммунизации привито более 620 тысяч человек, включая 229 тысяч детей.

Ольга Сергеева