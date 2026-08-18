Прокуратура ведет проверку после гибели четырех человек под Саратовом в ДТП с прудом

Утром 17 августа в селе Полоцкое произошло страшное ДТП, унесшее жизни четырёх человек.

По информации региональной прокуратуры, легковой автомобиль ВАЗ-2112, двигаясь по плотине, съехал в местный пруд.

В момент аварии в салоне находились пять человек, двое из которых были несовершеннолетними. В результате происшествия четверо пассажиров, включая обоих детей, скончались от полученных травм. Сведений о состоянии пятого человека — предположительно, водителя — в официальном заявлении прокуратуры не приводится.

На место трагедии незамедлительно выехал исполняющий обязанности прокурора Самойловского района Вадим Макаревич. Прокурор Саратовской области Роман Пантелеев поручил организовать масштабную проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства аварии, а также дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения и содержанию гидротехнического сооружения.

Параллельно процессуальную проверку проводят сотрудники правоохранительных органов.

Ольга Сергеева