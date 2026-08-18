СФР предоставил бесплатно 12 собак-проводников для слепых жителей области

Региональное отделение Социального фонда России по Саратовской области сообщило о важной поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья.

В текущем году 12 жителей региона с нарушением зрения стали обладателями собак-проводников — специально обученных животных, которые помогают им ориентироваться в пространстве и вести более самостоятельный образ жизни.

Однако получение верного помощника — лишь первый шаг. Государство предусматривает ежегодную финансовую поддержку на содержание таких животных. В 2026 году размер компенсации на уход и ветеринарное обслуживание собаки-проводника составляет 39 951 рубль.

Кроме того, владельцам выдаётся электронный сертификат на приобретение корма. Его номинал в текущем году — до 83 900 рублей, а срок действия — 12 месяцев. Обе выплаты индексируются ежегодно с 1 февраля с учётом фактического уровня инфляции, что позволяет сохранять их покупательную способность.

Право на такое средство реабилитации имеют граждане старше 18 лет, имеющие первую или вторую группу инвалидности по зрению. Главное условие — наличие соответствующей рекомендации в индивидуальной программе реабилитации и абилитации (ИПРА). Сама собака предоставляется бесплатно в рамках государственного заказа.

Для жителей Саратовской области, которые нуждаются в поддержке, это реальный шанс обрести не только мобильность, но и преданного друга, который всегда будет рядом.

Ольга Сергеева