В Балаковском районе простятся с Дмитрием Ворониным и Алексеем Тарасовым

В ходе специальной военной операции погибли ещё трое военнослужащих из Саратовской области. Местные администрации сообщили, что это Дмитрий Воронин и Алексей Тарасов из Балаковского района, а также Александр Леонов из Марксовского. Воронин родился 8 апреля 1998 года в Балаково, погиб в бою 7 октября 2025 года. Тарасов родился 3 октября 1976 года в Кировской области, окончил балаковское профучилище, погиб 6 ноября 2025 года. Их похоронят завтра, 4 марта.

Александр Леонов родился в посёлке Солнечный Федоровского района, позже жил в Дубках, работал на мясокомбинате и в пекарне, а в 2022 году переехал в село Каменка Марксовского района. Рядовой погиб в бою 9 февраля 2026 года. Прощание проходит сегодня в Каменке.

Специальная военная операция продолжается пятый год. Официальные данные о потерях не разглашаются.