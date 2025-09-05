Пропавшую в Саратове пенсионерку видели в больнице

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» продолжает розыск 77-летней Лидии Викторовой (Денисовой), пропавшей в Саратове 2 сентября.

По данным волонтеров, женщина была замечена в одной из городских больниц в день исчезновения, но после осмотра медиками покинула медицинское учреждение.

Приметы пропавшей: рост 150 см, худощавое телосложение, русые с сединой волосы, голубые глаза. Была одета в белую блузу, черные брюки и туфлы.

Поиски ведутся с привлечением пеших и автомобильных групп волонтеров, отрабатываются все поступающие свидетельства. Координаторы просят всех, кто обладает какой-либо информацией, срочно связаться по телефонам горячей линии: 8-800-700-54-52 или 8-927-122-18-32 (Анна, позывной «Саванна»).