В Саратовской области расчистили 600 гектаров земель от сорняков

В Воскресенском районе Саратовской области приведены в порядок 600 гектаров сельскохозяйственных угодий, ранее зараставших сорной растительностью. Нарушение было выявлено инспекторами Россельхознадзора еще в июле 2024 года.

После получения официального предостережения арендатор земельных участков полностью устранил нарушение. Факт ликвидации сорняков был подтвержден 2 сентября в ходе повторного выездного обследования.

Всего с начала 2025 года в Саратовской области в сельскохозяйственный оборот уже вовлечено около 16 тысяч гектаров ранее заброшенных или необрабатываемых земель. Собственники и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по защите угодий от зарастания в соответствии с Земельным кодексом РФ.