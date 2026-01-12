Протаранивший столб саратовец скончался на следующий день от увечий

Водитель автомобиля «ВАЗ-2110», который 10 января врезался в столб в Калининске, скончался в больнице.

Информацию подтвердили интернет-изданию «Новости Саратова» в министерстве здравоохранения Саратовской области.

Напомним, авария произошла поздно вечером возле дома № 19 на улице Советской. 40-летний мужчина на «десятке» выехал на опору ЛЭП. После ДТП он и его пассажирка были госпитализированы.

«Несмотря на все усилия медиков, 11 января водитель умер от полученных травм», — констатировали в ведомстве.

Ольга Сергеева