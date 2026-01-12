Шесть человек, включая детей, погибли от угарного газа в городе Балаково

В городе Балаково Саратовской области произошла трагедия: шесть человек, включая детей, погибли от отравления угарным газом.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по региону, тела погибших были обнаружены 12 января 2026 года в квартире одного из домов на улице Академика Жука.

По предварительным данным, среди жертв — 45-летняя женщина, 50-летний мужчина и их малолетние сыновья четырёх и девяти лет. Личности ещё двух погибших устанавливаются.

Следствие рассматривает в качестве основной версии отравление угарным газом из-за неисправности газового оборудования в жилом помещении.

Ольга Сергеева