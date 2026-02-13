Пугачевский район получит дополнительные 30 миллионов на ремонт дорог

Средства выделят из областного бюджета сверх уже запланированного финансирования.

Решение принято по итогам встречи губернатора Саратовской области с местными жителями, которые назвали дороги первоочередной проблемой.

Ранее в районе уже отремонтировали центральные улицы с интенсивным движением, часть магистралей передали с муниципального на областной баланс. Это позволило высвободить местные средства — например, на дорогу к селу Камелик, о которой просили сельчане.

Продолжат действовать, со слов Романа Бусаргина, и другие программы: ремонт сельских дорог (из расчета 3 тысячи рублей на человека) и областная программа по обновлению тротуаров, в которой Пугачеву также предусмотрено финансирование.

Теперь перед муниципалитетом стоит задача оперативно определить участки под дополнительный ремонт, согласовать их с жителями и как можно раньше провести аукционы. Главное требование к подрядчикам — качество.

Подготовила Ольга Сергеева