С будущими юристами обсудили вопросы противодействия идеологии терроризма и экстремизма

В Саратовской государственной юридической академии состоялась встреча со студентами, посвященная профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде.

Как сообщает ТГ-канал «Политика и общество», участники мероприятия обсудили вопросы сохранения традиционных российских ценностей и практики гармонизации межнациональных отношений.

В дискуссии приняли участие представители исполнительных органов области, правоохранительных органов, религиозных конфессий, члены Общественной палаты области и руководители национально-культурных организаций региона.

Обращаясь к аудитории, заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Тимофей Лещенко подчеркнул значимость межведомственного подхода в воспитательной работе:

«Активное вовлечение в работу со студенческой молодежью образовательных учреждений, органов власти, общественных организаций позволяет человеку успешно интегрироваться в общество, усвоить его принципы, нормы и культурные особенности. Это, в свою очередь, воспитывает уважение к другим людям, различным национальностям и вероисповеданиям в условиях современного мира. Сейчас как никогда важно прилагать максимальные усилия по защите российских традиционных ценностей, межнационального мира и согласия в обществе».

Представители национально-культурных организаций обратили внимание студентов на то, что экстремизм подпитывается невежеством и стереотипами. Спикеры призвали молодежь не бояться культурного многообразия, отметив, что сила общества заключается во взаимоуважении и открытом диалоге.

В свою очередь представители правоохранительных органов акцентировали внимание на необходимости неукоснительного соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере противодействия экстремистской деятельности.

Участники встречи сошлись во мнении, что открытый диалог и просвещение являются наиболее эффективными инструментами предупреждения конфликтов на этнической и конфессиональной почве. Мероприятие продолжило серию профилактических встреч со студенческим сообществом региона.

Подготовила Ольга Сергеева