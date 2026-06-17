Саратовцев предупреждают о высокой пожарной опасности в конце июня

В период с 16 по 22 июня в Саратовской области прогнозируется высокая пожарная опасность, соответствующая 4 классу.
Об этом предупреждает региональная система мониторинга и оповещения.
Рекомендации для населения:
- Не жгите мусор на своих садовых и дачных участках.
- Не разводите костры в лесах.
- Не поджигайте сухую траву на полях и полянах в лесу.
В случае обнаружения природного пожара жители могут обратиться в экстренные службы по телефону 112.
Соблюдение этих рекомендаций поможет предотвратить возникновение пожаров и защитить окружающую среду, — отмечается в официальном сообщении.
Ольга Сергеева