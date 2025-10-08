Пьяный саратовец пытался задушить бывшую возлюбленную девушку

В Саратове правоохранительные органы расследуют уголовное дело об угрозе убийством.

По информации регионального Главка МВД, инцидент произошел вечером 25 сентября в квартире на проспекте Строителей.

Как установили сотрудники полиции, 30-летняя местная жительница подверглась нападению со стороны своего бывшего сожителя. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался ее задушить. По словам пострадавшей, злоумышленник проник в жилище без ее согласия, воспользовавшись газовой трубой, чтобы взобраться к окну.

Подозреваемый, являющийся 30-летним жителем Гагаринского района, был быстро задержан и в ходе допроса дал признательные показания. Он подтвердил, что целью его проникновения было возобновление отношений, а когда получил отказ, перешел к физическому насилию.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК РФ. На данный момент суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. За совершенное преступление ему может грозить лишение свободы сроком до двух лет.

Ольга Сергеева