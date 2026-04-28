Пьяный водитель из Краснокутского района по решению суда лишился своего автомобиля

У жителя Краснокутского района конфисковали автомобиль за повторную езду без прав.

В Краснокутском районе Саратовской области местный житель поплатился личным автомобилем после того, как во второй раз попался за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчина уже был лишён водительских прав за аналогичное нарушение, однако это его не остановило. В ноябре 2025 года, изрядно выпив, он сел за руль автомобиля ВАЗ-21124, который, к слову, был зарегистрирован на его супругу. Завершить опасную поездку нарушителю не дали — его остановили сотрудники Госавтоинспекции.

В январе 2026 года районный суд вынес приговор: мужчина получил 1 год и 2 месяца колонии, а также дополнительный запрет на управление транспортными средствами сроком на 2 года и 6 месяцев. Однако автомобиль, на котором он совершил нарушение, суд первой инстанции конфисковать не стал.

Такое решение не устроило прокуратуру. Надзорное ведомство обжаловало приговор, и вышестоящая инстанция согласилась с доводами прокуроров. Постановление было пересмотрено — теперь машина изъята и обращена в доход государства. Таким образом, попытка сэкономить на такси обернулась для горе-водителя не только уголовным сроком, но и полной потерей автомобиля.

Ольга Сергеева