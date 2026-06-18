В Саратове открыт сезон серебристых облаков в июне

Сезон серебристых облаков в Саратове официально открыт.

Их наблюдали в ночь на 17 июня, о чём сообщил заведующий кафедрой метеорологии СГУ Максим Червяков.

Учёный пояснил, что это самые высокие облака на Земле, образующиеся в мезосфере на высоте 70–90 км при температуре до -140 °C из кристаллов льда. По-латыни они называются Noctilucent clouds — «ночью сияющие».

Массовое обнаружение этого явления датируется июнем 1885 года и связывается с извержением вулкана Кракатау в 1883 году.

Наблюдать их можно через час-два после заката и до восхода, когда солнце находится на 6–16° ниже горизонта.

Ольга Сергеева