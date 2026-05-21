Стало известно о гибели ещё четырёх жителей региона в ходе СВО

В ходе специальной военной операции погибли несколько жителей Саратовской области.
Об этом сообщили в районных администрациях.
Власти Новоузенского района опубликовали некролог на Дмитрия Скорнякова. В публикации указано, что мужчина погиб 21 февраля.
В Питерском районе проинформировали о гибели на фронте Кайрата Ахметова. Подробности биографии погибшего не приводятся.
В администрации Марксовского района рассказали о гвардии рядовом Владимире Идрисове. Он родился в районном центре и служил в 30-й гвардейской отдельной мотострелковой бригаде.
Администрация Вольского района сообщила о гибели Владимира Ходюкова, который был сапёром инженерно-технической роты в звании рядового.
Ольга Сергеева