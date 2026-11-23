Спортсмены из Пугачёва завоевали 29 медалей и установили 15 рекордов области на турнире в Саратове.

21–22 ноября в Саратове прошли областной турнир «Юные чемпионы» и чемпионат региона среди любителей. Сборная Пугачёвского района (15 воспитанников 11–17 лет во главе с тренером Олегом Волкогоном) завоевала 29 медалей в весовых категориях (26 золотых, одна серебряная и две бронзовые) и 21 призовое место в абсолютном первенстве, установив 15 новых рекордов Саратовской области.

В командном зачёте пугачёвская спортшкола заняла второе место с 325 очками, уступив лишь Балакову. По итогам года команда признана «Лучшей командой – 2026», а Волкогон — «Тренером года» с 960 баллами; на 23 ноября сборная с 1030 очками лидирует и во всероссийском рейтинге среди 52 команд, и в региональном среди 15 коллективов.