В Саратове задержали серийного вора, обокравшего семь гаражей на 550 тыс. рублей.

В Ленинском районе Саратова полицейские задержали 37-летнего местного жителя, неоднократно судимого за кражи, который совершил серию взломов гаражей. В конце прошлого месяца о пропаже имущества заявил 44-летний мужчина, затем в полицию обратились ещё шесть владельцев боксов — из них вынесли колёса, электроинструменты и другие ценности на общую сумму свыше 550 тыс. рублей.

Мужчина признался в содеянном и рассказал, что похищенное продал незнакомцам. Установлена его причастность к семи эпизодам, проверка продолжается. Возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ, подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.