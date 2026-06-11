В Энгельсе частную пекарню закрыли из-за повара-мигранта из Узбекистана

Приостановлена работа Энгельсе пекарни «Хлеб из тандыра».

Как сообщает региональное управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП), проверка выявила, что в заведении трудился гражданин Узбекистана.

Поскольку законодательство запрещает трудоустройство иностранных граждан в сфере общественного питания на территории Саратовской области, деятельность пекарни была приостановлена на 30 дней. Судебные приставы опечатали входные двери и демонтировали вывеску заведения.

В УФССП предупредили, что если пекарня возобновит работу до истечения срока наказания, её руководитель будет привлечён к ответственности.

Ольга Сергеева