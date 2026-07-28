Пыль из Прикаспия и местные поля: учёный объяснил возникновение бури в Саратове

Совсем недавно Саратов окутала песчаная буря. Порывы ветра ломали деревья, видимость падала до нуля, а после на дачах остался плотный слой пыли.

Заведующий кафедрой метеорологии СГУ Максим Червяков объяснил причины происхождения природного явления. По его словам, буря возникла из-за наложения двух факторов — подъёма пыли с местных полей и мощного пылевого шлейфа, который тянулся из Заволжья, от Прикаспийской низменности.

Это хорошо видно на интерактивных картах воздушных потоков. Массы пыли переносились на сотни километров и оседали далеко от источника.

Ольга Андреева