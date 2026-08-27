Работник культуры приветствовала возвращение кинотеатра «Саратов» в госсобственность  

Возвращение кинотеатра «Саратов» в государственную собственность — долгожданное событие, которое работники культуры, да и все горожане ждали не один год.

Об этом заявила директор городского клуба детского творчества «Романтик» Анна Евдокимова:

— То, что это свершилось – заслуга нынешней власти, которая сделала всё, чтобы исправить ошибки предшественников. На протяжении многих лет мы теряли архитектурный объект, который когда-то служил продвижению киноискусства.

Сейчас молодые саратовцы, проходя мимо кинотеатра, видят заброшенное здание, которое собственник оставил на произвол судьбы. Они не знают, что когда-то эта точка на карте города была наполнена культурной жизнью. Теперь у них появился шанс увидеть, как «Саратов» снова распахнет свои двери.

Считаю, что возвращение здания — это акт уважения к прошлому и инвестиция в будущее. Город не должен терять знаковые места. Кинотеатр «Саратов» — одно из таких, и теперь он возвращается людям.