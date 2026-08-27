Трудовые коллективы Романовского района рассказали о проблемах в работе

В Романовском районе необходимо решение вопросов, которые поднимают трудовые коллективы.

Медработники районной больницы и сотрудники пожарной части рассказали депутату Госдумы Николаю Панкову о волнующих их проблемах.

Одно из важных направлений, в котором нужно работать – обеспечение кадрами. По словам врачей, до сих пор отмечаются случаи, когда студент-целевик, закончив медицинский вуз, отказывается работать в родном районе. Как напомнил Николай Панков, закон предусматривает ответственность за неисполнение обязательств по целевому договору. Поэтому областные депутаты должны быть в курсе таких ситуаций, чтобы принимать законодательные решения.

«Давно сотрудничаем с саратовскими врачами, они проводят выездные приёмы в районах, где не хватает узких специалистов. Уверен, что и в Романовском районе такой приём можно организовать», — отметил депутат.

Общий вопрос для обоих коллективов – необходимость повышения зарплат. Также речь шла о перспективах обеспечения первичного звена здравоохранения современным оборудованием. И о возможностях модернизации автопарка пожарной части.

«Все поднятые вопросы должны быть взяты на контроль. Ваша работа важна для здоровья и безопасности жителей», — цитирует депутата Госдумы паблик «Помощники Панкова».