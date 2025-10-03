В Новоузенском районе открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт

В Новоузенском районе открылся новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), построенный по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Теперь 556 жителей поселка Радищево, включая 115 детей, смогут получать медпомощь, проходить диспансеризацию и вакцинацию в современных условиях.

ФАП оснащен новым оборудованием и включает процедурный, прививочный и смотровой кабинеты, а также аптечный пункт. Прием пациентов ведет фельдшер Владислав Терентьев, работающий по программе «Земский фельдшер».

Отдельно отмечается, что программа модернизации первичного звена, в рамках которой был построен ФАП, продлена до 2030 года.

Ольга Сергеева