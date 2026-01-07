В Саратове общественный деятель Наталья Речман высказала недовольство звучанием иностранных песен в городских торговых центрах в новогодний период.

Руководитель Музея истории СВО подчеркнула, что в публичных местах в дни праздников подобное неприемлемо.

Приводя в пример Москву, где в общественных зонах доминируют советские и российские композиции, она отметила, что в Саратове в канун Нового года столкнулась с англоязычной версией известной песни «Зима».

По словам Речман, на всех мероприятиях в музее, которым она руководит, используются исключительно отечественные музыкальные произведения.

Ольга Сергеева