В Озинском районе талыми водами подтопило участок дороги – движение транспорта сохраняется

Глава региона сообщил о ситуации с паводком в Озинском районе.

Губернатор Роман Бусаргин вечером 29 марта доложил о паводковой обстановке в регионе.

В Озинском районе зафиксирован незначительный перелив на участке дороги «Озинки — Пигари — Первоцелинный» у поселка Маслов-Орешин. Проезд по трассе остается открытым, серьезных ограничений движения нет.

Поручено организовать круглосуточное дежурство экстренных служб и профильных специалистов в зоне подтопления, а также установить соответствующие дорожные знаки для предупреждения водителей.

Ольга Сергеева