В Энгельсе демонтирован третий за год ларёк

Продолжается работа по освобождению территорий Энгельса от незаконных торговых точек.

Как сообщил глава администрации района Максим Леонов, на улице Горького, в районе дома № 4, демонтировали очередной нестационарный объект. Снос ларька провел сам собственник на основании постановления о принудительном демонтаже.

Это уже третий подобный случай с начала 2026 года. Ранее незаконные павильоны убрали с улиц Пролетарской (в районе дома № 1) и Полтавской (в районе дома № 28).

Власти района обозначили приоритетную задачу на текущий год — полное очищение муниципальной территории от несанкционированных торговых объектов. На данный момент досудебные и судебные процедуры инициированы в отношении 14 ларьков и киосков, их владельцам были направлены соответствующие претензии.

Ольга Сергеева