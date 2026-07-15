Сегодня рано утром в Саратове опять закрывали аэропорт «Гагарин»

Аэропорт «Гагарин» утром 15 июля снова закрывали на 45 минут.

Сегодня рано утром саратовский аэропорт «Гагарин» вновь вводил ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Росавиация сообщила о временных мерах в 4:52 по местному времени, а уже в 5:37 ограничения были сняты.

Несмотря на закрытие, задержек рейсов не зафиксировано. Напомним, аналогичные меры действовали в аэропорту прошлой ночью и утром. Позже Минобороны сообщило о сбитии беспилотных летательных аппаратов над Саратовской областью и рядом других регионов.

Ольга Сергеева