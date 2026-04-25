Расходы на все нацпроекты в Саратовской области превысили 9,8 млрд рублей

Стали известны первые траты на нацпроекты в регионе.

За первый квартал 2026 года Саратовская область направила на реализацию президентских нацпроектов внушительную сумму, превысившую 9,8 миллиарда рублей. Из них основная часть — 7,8 миллиарда — поступила из федерального бюджета. Регион, в свою очередь, перечислил муниципальным образованиям 2,3 миллиарда для выполнения поставленных задач.

Абсолютным лидером по освоению средств стал проект «Инфраструктура для жизни» — на него уже потрачено 5,9 миллиарда рублей. Также в тройке приоритетов — поддержка молодёжи и семей. На направление «Молодёжь и дети» направлено 2,1 миллиарда, а на проект «Семья» — 1,4 миллиарда рублей.

Остальные нацпроекты получили заметно меньше: «Продолжительная и активная жизнь» — 326,5 миллиона, «Эффективная и конкурентная экономика» — 61,6 миллиона, «Туризм и гостеприимство» — 52,5 миллиона, «Экологическое благополучие» — 10 миллионов рублей.

Ольга Сергеева