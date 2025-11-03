В Саратове за год создали 54 парка и сквера, в 2026 году работы по благоустройству продолжатся

Завершилась реализация депутатского проекта по благоустройству Саратова, в результате которого созданы 54 новых сквера и парковые зоны в разных районах города.

Как сообщил Вячеслав Володин, в 2026 году программа будет продолжена. Основное внимание уделят Ленинскому району, где планируется создание новых парков и реконструкция существующих, особенно в микрорайонах Поливановка и Жасминный с их заброшенными зелеными зонами.

В планах также благоустройство скверов имени Лидии Руслановой и Победы, установка новых остановочных павильонов у образовательных учреждений.

Работы по совершенствованию городской среды будут распространены и на другие районы Саратова.

Ольга Сергеева