Саратовцев призвали своевременно задуматься о деторождении

Сегодня, 9 сентября, на базе Поволжского института управления филиала РАНХиГС прошла конференция «Саратовская область — пространство для семьи. Демографический подъем».

В мероприятии, организованном по инициативе министерства труда и социальной защиты, приняли участие представители Правительства области, депутатского корпуса, эксперты научного сообщества, представители бизнеса и студенты. Участники на пяти переговорных площадках обсуждают перспективы и пути улучшения демографической ситуации на территории региона.

Заместитель министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер модерировал площадку «Репродуктивное здоровье как фактор демографического подъема». Открывая работу площадки, он обратился к участникам с приветственным словом от лица министра здравоохранения Владимира Дудакова, в котором отметил, что проведение подобных мероприятий – уникальная возможность обмена опытом и передовыми знаниями в области репродукции. Далее Денис Александрович кратко остановился на моментах, отражающих современные тенденции в сфере охраны репродуктивного здоровья в Саратовской области. Из основных — это диспансеризация граждан репродуктивного возраста, которая вошла в территориальную программу госгарантий в 2024 году, проведение ЭКО и обследования перед процедурой по полису ОМС.

Далее в ходе работы площадки выступили эксперты, у всех была возможность поделиться опытом и высказаться по вопросам психологических аспектов реализации стратегии семейной и демографической политики, профилактики репродуктивных нарушений и другим.

— Повышение рождаемости является одной из приоритетных задач системы здравоохранения в целом. Сохранение репродуктивного здоровья, оказание медицинской помощи, связанной с бесплодием, снижение количества абортов – ключевые этапы в оптимизации демографических показателей. Постоянный обмен знаниями и опытом специалистов – основа для подготовки и рождению детей в последующем, — подытожил Денис Александрович.