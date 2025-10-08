Расим Кузяхметов: Саратов посетил муфтий Карелии

Наш город посетил муфтий республики Карелия Абдуль Азиз-хазрат Дятко.

После вечернего Магриб-намаза он встретился с прихожанами Саратовской соборной мечети и провел духовно-просветительскую лекцию на тему важности приобретения полезных знаний.

Он напомнил о дуа пророка Мухаммада ﷺ, которое посланник Аллаха ﷺ произносил после утреннего намаза: «О Аллах! Поистине, я прошу у Тебя полезного знания, благого удела, и (совершение такого) дела, которое будет принято!».

اللّهُـمَّ إِنِّـي أَسْأَلُـكَ عِلْمـاً نافِعـاً وَرِزْقـاً طَيِّـباً ، وَعَمَـلاً مُتَقَـبَّلاً