Расписание электрички на Ртищево изменится на пять дней из-за ремонта на путях

В расписании движения пригородных поездов Саратовской области произойдут временные изменения.

Как сообщило региональное министерство транспорта, с 7 по 11 ноября график движения будет скорректирован в связи с капитальным ремонтом железнодорожной инфраструктуры.

Поезд № 6114 маршрута Вертуновская-Ртищево-1 будет отправляться со станции Вертуновская в 21:10 с задержкой 12 минут относительно обычного расписания. Прибытие на конечную станцию Ртищево-1 также запланировано с отклонением +12 минут — в 21:50. В министерстве напомнили, что в расписании указано московское время.

Пассажирам, планирующим поездки в вечернее время, рекомендуют учитывать возможные задержки при составлении маршрутов.

Ольга Сергеева