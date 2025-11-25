Саратов очищается от «визуального мусора»: общественники — за

В Саратове набирает обороты кампания по демонтажу рекламных конструкций, установленных с нарушением закона.

Акцент в работе делается на ключевых автомагистралях и въездных группах, которые первыми видят гости города. Толчком к активизации работ стало обращение жителей к губернатору Роману Бусаргину, которые сравнили засилье рекламы с атмосферой 90-х и попросили «вернуть городу чистоту».

Елена Склярова, председатель профильной комиссии Общественной палаты, несмотря на свою принадлежность к рекламной сфере, поддерживает действия властей: «То, что сделано за год — демонтаж почти 1700 конструкций — говорит о системном подходе, а не о разовой акции. Когда улицы не перегружены хаотичной рекламой, городская среда становится гармоничнее. Я сама, посещая другие регионы, вижу, насколько комфортнее воспринимаются их улицы без этого визуального шума».

Елена Герчикова, курирующая в Общественной палате вопросы благоустройства, выделила еще два важных аспекта: «Во-первых, это безопасность — убираются конструкции, мешавшие обзору на перекрестках. Во-вторых, культурный код — инициатива по переводу вывесок на русский язык делает городское пространство роднее и понятнее для каждого саратовца».

Ольга Сергеева