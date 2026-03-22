Разбитой дорогой в Красном Текстильщике заинтересовалась саратовская прокуратура

Прокуратура Саратовской области взялась за разбитую дорогу между Александровкой и Красным Текстильщиком.

Неудовлетворительное состояние трассы в Гагаринском районе привлекло внимание надзорного ведомства. Проверка была организована по поручению прокурора региона Сергея Филипенко.

Отмечается, что уже оперативно приняты меры по восстановлению аварийных участков трассы. Кроме того, разработан план текущего содержания дороги до момента приведения ее в нормативное состояние.

Напомним, из-за разбитого покрытия автобусы маршрута № 226К ходили здесь с перебоями. Перевозчику — АО «Межгородтранс» — объявили предостережение о недопустимости нарушения графика движения на участке от стадиона «Волга» до Красного Текстильщика.

После вмешательства прокуратуры курсирование общественного транспорта возобновилось в полном объеме.

Ольга Сергеева