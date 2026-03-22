Саратовцам обозначили опасные места, где можно заразиться «мышиной» лихорадкой

Роспотребнадзор предупредил саратовцев об очагах геморрагической лихорадки на Кумысной поляне

В Саратове и области сохраняются природные очаги геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Основной очаг в областном центре расположен на Кумысной поляне, где находится множество садоводческих и дачных кооперативов. Зараженных грызунов можно встретить и в жилых массивах, прилегающих к особо охраняемой природной территории. Кроме того, очаги выявлены в лесах Гагаринского района, также густо застроенных дачами.

В ведомстве напомнили о мерах профилактики с наступлением дачного сезона. Перед приездом на участок необходимо тщательно проветрить помещения и постельные принадлежности, даже если они были упакованы всю зиму. Уборку следует проводить с использованием дезинфицирующих средств.

Продукты, имеющие следы жизнедеятельности грызунов, необходимо выбрасывать. Важно осмотреть строения на предмет новых отверстий, через которые мыши могут проникать внутрь, и при обнаружении заделать их.

Хозяйственные постройки рекомендуется убирать в маске и перчатках, а одежду после этого стирать. Руки перед едой и курением нужно тщательно мыть с мылом.

Ольга Сергеева