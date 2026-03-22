Водитель «Лады» пострадал в ДТП с иномаркой в Энгельсе

В Энгельсе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал водитель отечественной легковушки.

Об этом сообщили в региональном отделе Госавтоинспекции.

Авария случилась 20 марта на улице Колотилова. Столкнулись автомобиль «ЛАДА Приора» под управлением 43-летнего мужчины и машина марки BAW, за рулем которой находился 45-летний водитель.

В результате удара водитель отечественного автомобиля получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками дорожной полиции.

Ольга Сергеева