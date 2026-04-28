В Саратове пять старинных домов стали памятниками

В Саратове расширен список объектов культурного наследия муниципального значения.

Соответствующие документы подписал Владимир Мухин, занимающий должность министра и одновременно председателя комитета культурного наследия при правительстве региона.

Под охрану государства взяты пять исторических строений:

— Трехэтажный дом на Московской, 62 (литера «А»), возведённый в середине XIX столетия. В реестре он получил название «Дом доходный».

— Ещё один трёхэтажный доходный дом начала прошлого века, расположенный на улице Кутякова, 10.

— Двухэтажное здание конца XIX века на Большой Горной, 85, которое официально именуется «Дом жилой».

— Одноэтажный особняк на Некрасова, 50 (литера «А») — «Дом И.Я. Славина», построенный в 1882 году.

— Трёхэтажка 1950-х годов на Попова, 11, фигурирующая в реестре как «Здание».

Стоит отметить, что ещё в апреле текущего года городские власти заявляли о намерении передать двухэтажный дом на Большой Горной, 85 в ведение Саратовской епархии. Теперь данное здание наделено особым охранным статусом.

