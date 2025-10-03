Развитие аэропорта «Гагарин» обсудили с руководителем Росавиации

Саратовскую область с рабочим визитом посетил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров. В ходе встречи с главой региона обсуждались перспективы развития межрегиональных и международных авиаперевозок, востребованных у жителей региона.

Особое внимание уделили работе аэропорта «Гагарин». В текущем весенне-летнем сезоне рейсы из него выполняют 10 авиакомпаний по 12 направлениям. Участники встречи рассмотрели возможности увеличения пассажиропотока и совершенствования логистики, связанной с воздушным транспортом.

Диалог с федеральным руководством направлен на дальнейшее развитие авиасообщения в регионе и повышение транспортной доступности Саратовской области.

Алена Орешкина