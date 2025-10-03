В 23 районах Саратовской области обновили тротуары по региональной программе

В Саратовской области продолжается реализация программы по благоустройству пешеходной инфраструктуры, инициированной губернатором Романом Бусаргиным. На сегодняшний работы завершены в 23 районах региона, охватив 11 городов, 8 поселков и 6 сел.

Особое внимание уделяется созданию безопасных пешеходных маршрутов к социально значимым объектам. Новые тротуары появляются у школ, детских садов, поликлиник и других учреждений социальной сферы.

Ярким примером эффективности программы стал Энгельс, где отремонтировали тротуары на основных городских магистралях. За счет сэкономленных средств дополнительно благоустроили 15 участков возле образовательных учреждений и общественных пространств. Всего в 2025 году работы запланированы в 33 муниципальных образованиях региона.

Алена Орешкина