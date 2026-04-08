В Саратовской области утвердили программу обновления автобусного парка до 2030 года

Одним из важнейших направлений работы регионального правительства остается улучшение работы общественного транспорта.

Ключевым моментом в этом вопросе является обновление автобусов, — сообщает пресс-служба облправительства.

Как подчеркнул губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, прорабатываются различные варианты и механизмы, позволяющие приобретать новый вышеуказанный подвижной состав. Маршруты, куда в дальнейшем будут направляться автобусы, определяются в том числе в зависимости от пассажиропотока.

«По каждому году имеется четкое распределение по обновлению. На сегодняшний момент уже удалось заменить порядка 400 единиц транспорта», — подчеркнул губернатор.

По словам Романа Бусаргина, на сегодняшний день утверждена программа развития общественного транспорта до 2030 года, одна из основных задач которой как раз — обновление автобусного парка, срок эксплуатации которого либо подошел, либо подходит к концу. В текущем году планируется приобрести 42 единицы, в 2027 — 97 единиц, в 2028 — 129 единиц, и еще более 350 единиц до 2030 года. При этом речь идет не только о Саратове, но и о других крупных городах.

