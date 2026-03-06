В Балакове врачи спасли молодого пациента из Пугачева с «сердцем старика»

У 32-летнего жителя Пугачева врачи обнаружили сосуды, как у глубокого старика.

В Балаковскую больницу обратился 32-летний мужчина с гипертонией, которой страдает с 15 лет. Во время планового лечения он пожаловался на боли в сердце.

Коронарография шокировала врачей: просвет коронарной артерии был сужен на 90%. Кровь практически переставала поступать к сердцу. Как отметили медики, состояние сосудов пациента оказалось сравнимо с возрастными изменениями глубокой старости.

Чтобы спасти мужчину от инфаркта, ему экстренно провели стентирование — восстановление кровотока в сосудах. Сейчас его состояние стабильно.

Врачи напоминают: при давящей боли в груди, отдающей в руку или челюсть, внезапной одышке и перебоях сердечного ритма необходимо срочно обращаться за помощью.

Ольга Сергеева