Речное такси свяжет Саратов с аэропортом «Гагарин»

Саратовская область расширит сеть скоростных речных маршрутов. Как сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале, к 2026 году планируется запустить водное сообщение между Саратовом и международным аэропортом «Гагарин».

Новый маршрут протяженностью 28 км будет обслуживаться двумя судами «Марлин 830А Taxi» вместимостью 10 пассажиров. Теплоходы будут совершать до 5 рейсов в сутки, синхронизированных с авиационным расписанием. Время в пути по новому маршруту составит 40-45 минут.

Протяженность нового маршрута составит около 28 километров, время в пути – 40-45 минут. Перед вводом судов в эксплуатацию предстоит провести комплекс подготовительных работ, включая обследование русла, возможное дноуглубление и обустройство причалов. Эти задачи уже поставлены перед региональным министерством транспорта.

Напомним, на маршруте «Саратов-Балаково» уже работают два современных судна «Валдай» – «Юрий Гагарин» и «Петр Столыпин», а в ближайшее время флот пополнят еще три аналогичных теплохода.