В энгельсском лесу Тинь-Зине защитили щепой уникальные деревья

В Энгельсе на особо охраняемой природной территории «Урочище Тинь-Зинь» провели мероприятия по защите двух знаменитых деревьев — дуба-участника всероссийского конкурса «Российское дерево года» и сосны, внесенной в реестр удивительных деревьев России.

Территорию вокруг стволов этих деревьев отсыпали щепой. Как поясняют специалисты, такой метод помогает сохранить влагу в почве, защитить корневую систему от перегрева и подавить рост сорняков. Кроме того, постепенно разлагаясь, щепа становится естественным удобрением.

Как отметил эковолонтер Георгий Неробеев, следующим этапом станет аналогичная обработка дуба из «Живого леса» в поселке Юбилейном».

Проводимые мероприятия соответствуют задачам национального проекта «Экологическое благополучие» президента РФ Владимира Путина.