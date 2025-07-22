Саратовчанка отсудила 828 тысяч за бракованную колыбель с маркетплейса

Жительница Саратова через суд добилась компенсации за некачественный детский товар. Об этом сообщает УФССП региона.

В 2021 году женщина купила на маркетплейсе электронную качалку-колыбель за 31 тысячу рублей, которая быстро сломалась из-за производственного дефекта. Проведенная экспертиза установила, что причиной неисправности стал бракованный контроллер платы управления. Когда продавец проигнорировал досудебную претензию, покупательница обратилась в суд.

В итоге суд обязал продавца возместить стоимость товара, разницу в цене, компенсацию морального вреда и начисленную неустойку. Из-за затягивания выплат общая сумма взыскания выросла до 828 тысяч рублей.

Судебные приставы Кировского района Саратова обеспечили исполнение решения через арест счетов компании и принудительное списание средств.