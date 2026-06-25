Юная жительница Балашова пополнила реестр причастных к терроризму лиц

Росфинмониторинг внес 19-летнюю жительницу Саратовской области в список экстремистов и террористов.

Росфинмониторинг обновил национальный реестр экстремистов и террористов, добавив в него 19-летнюю жительницу Саратовской области, Софью Спивакову*. Это решение было принято на фоне масштабного обновления базы данных, в ходе которого были вычеркнуты трое граждан и одновременно добавлены 40 новых фигурантов.

Включение Софьи Спиваковой в этот перечень, который на данный момент насчитывает около 21,8 тысячи человек, произошло с применением специального маркера. Этот маркер свидетельствует о наличии сведений о ее вовлеченности в террористическую деятельность.

Внесение в этот список может иметь серьезные последствия для лиц, включая ограничения на финансовые операции и другие права.

Ольга Сергеева

*Внесена в список экстремистов и террористов