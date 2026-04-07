За выходные зарегистрировали почти полсотни нарушений правил охоты саратовцами

За выходные в Саратовской области поймали 49 нарушителей правил охоты.

С 21 марта, с открытия весеннего сезона, специалисты провели более 200 рейдов совместно с Росгвардией. Всего выявлено 109 нарушений, из них 49 — за прошедшие выходные, сообщили 6 апреля в профильном комитете.

Больше всего нарушителей — 15 — обнаружили в Балаковском районе. В Перелюбском районе мужчину уличили в использовании запрещённого электронного манка. Материалы переданы в суд, охотнику грозит лишение права на промысел на 1-2 года и аннулирование разрешения на оружие.

Охотников просят сдать разрешения в течение 20 дней после закрытия сезона и отправить данные о добыче через «Госуслуги». За несвоевременный возврат документов предусмотрена административная ответственность.

