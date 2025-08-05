В Ершовском районе модернизируют водопроводные сети в 13 населённых пунктах

В рамках региональной программы по улучшению водообеспечения сельских территорий, инициированной губернатором Романом Бусаргиным, в Ершовском районе ведутся масштабные работы по обновлению инфраструктуры водоснабжения. Проект охватывает 10 сёл и 3 посёлка района.
Ход реализации программы
На текущий момент уже выполнены:
-Замена 2 км водопроводных сетей в 7 населённых пунктах
— Установка современного водоочистительного оборудования
— Монтаж колодцев из сборного железобетона
-Эти меры позволят значительно улучшить качество питьевой воды и надёжность системы водоснабжения, — отметил министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин.
Масштабы регионального проекта
Программа модернизации охватывает 6 районов области:
- Ершовский
- Новоузенский
- Духовницкий
- Новобурасский
- Ровенский
- Романовский
В результате более 51 тысячи сельских жителей получат доступ к качественному водоснабжению. Работы продолжаются в соответствии с утверждённым графиком.