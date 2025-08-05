В Ершовском районе модернизируют водопроводные сети в 13 населённых пунктах

В рамках региональной программы по улучшению водообеспечения сельских территорий, инициированной губернатором Романом Бусаргиным, в Ершовском районе ведутся масштабные работы по обновлению инфраструктуры водоснабжения. Проект охватывает 10 сёл и 3 посёлка района.

Ход реализации программы

На текущий момент уже выполнены:

-Замена 2 км водопроводных сетей в 7 населённых пунктах

— Установка современного водоочистительного оборудования

— Монтаж колодцев из сборного железобетона

-Эти меры позволят значительно улучшить качество питьевой воды и надёжность системы водоснабжения, — отметил министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин.

Масштабы регионального проекта

Программа модернизации охватывает 6 районов области:

Ершовский

Новоузенский

Духовницкий

Новобурасский

Ровенский

Романовский

В результате более 51 тысячи сельских жителей получат доступ к качественному водоснабжению. Работы продолжаются в соответствии с утверждённым графиком.