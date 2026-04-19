Региональная прокуратура выявила нарушения в школьных столовых Хвалынска

В школах Хвалынска Саратовской области навели порядок в организации питания после вмешательства городской прокуратуры.

Как сообщает надзорное ведомство региона, в ходе проверки инспекторы выявили сразу несколько типичных нарушений санитарных норм.

В частности, продукты хранились с несоблюдением температурного режима и правил товарного соседства. На ёмкостях отсутствовали маркировочные ярлыки, что затрудняло идентификацию содержимого и контроль сроков годности. Кроме того, не хватало сопроводительной документации на поставляемое продовольствие.

Ещё одним нарушением стало отсутствие в меню продуктов, обогащённых витаминами и микроэлементами, хотя санитарные правила прямо предписывают их использование.

Прокуратура оперативно отреагировала на выявленные недостатки. Руководителям образовательных учреждений внесены представления об устранении нарушений. В настоящий момент порядок в школьных столовых восстановлен.

Ольга Сергеева