Региональная прокуратура выявила нарушения в школьных столовых Хвалынска

В школах Хвалынска Саратовской области навели порядок в организации питания после вмешательства городской прокуратуры.
Как сообщает надзорное ведомство региона, в ходе проверки инспекторы выявили сразу несколько типичных нарушений санитарных норм.
В частности, продукты хранились с несоблюдением температурного режима и правил товарного соседства. На ёмкостях отсутствовали маркировочные ярлыки, что затрудняло идентификацию содержимого и контроль сроков годности. Кроме того, не хватало сопроводительной документации на поставляемое продовольствие.
Ещё одним нарушением стало отсутствие в меню продуктов, обогащённых витаминами и микроэлементами, хотя санитарные правила прямо предписывают их использование.
Прокуратура оперативно отреагировала на выявленные недостатки. Руководителям образовательных учреждений внесены представления об устранении нарушений. В настоящий момент порядок в школьных столовых восстановлен.
Ольга Сергеева