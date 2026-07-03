Назван исполнитель реконструкции здания театра оперы и балета в Саратове

В Саратове определён подрядчик для реконструкции театра оперы и балета.

3 июля 2026 года стало известно, что ООО РСК «Наследие» станет новым подрядчиком масштабной реконструкции объекта культуры. Соответствующая информация была опубликована на портале госзакупок.

Сумма работ составила 296 миллионов 900 тысяч рублей. Срок выполнения: до 25 декабря 2026 года. За это время необходимо укрепить конструкции здания, провести ремонт фасада и кровли и внутреннюю отделку помещений.

Компания подала единственную заявку на аукцион и получила контракт почти по максимальной цене — снижение составило всего 34 758 рублей.

Напомним, реконструкция театра началась осенью 2020 года, но столкнулась с серьёзными задержками. Предыдущий подрядчик — компания «Адепт Строй» — получил контракт на 1,6 миллиарда рублей, однако в 2023 году договор был расторгнут из-за срыва сроков строительства.

Общая стоимость реконструкции оценивается в 3 миллиарда рублей. Работы должны завершиться к 2028 году.

Ольга Сергеева