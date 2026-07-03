Назван исполнитель реконструкции здания театра оперы и балета в Саратове

В Саратове определён подрядчик для реконструкции театра оперы и балета.
3 июля 2026 года стало известно, что ООО РСК «Наследие» станет новым подрядчиком масштабной реконструкции объекта культуры. Соответствующая информация была опубликована на портале госзакупок.
- Сумма работ составила 296 миллионов 900 тысяч рублей. Срок выполнения: до 25 декабря 2026 года. За это время необходимо укрепить конструкции здания, провести ремонт фасада и кровли и внутреннюю отделку помещений.
Компания подала единственную заявку на аукцион и получила контракт почти по максимальной цене — снижение составило всего 34 758 рублей.
Напомним, реконструкция театра началась осенью 2020 года, но столкнулась с серьёзными задержками. Предыдущий подрядчик — компания «Адепт Строй» — получил контракт на 1,6 миллиарда рублей, однако в 2023 году договор был расторгнут из-за срыва сроков строительства.
Общая стоимость реконструкции оценивается в 3 миллиарда рублей. Работы должны завершиться к 2028 году.
Ольга Сергеева