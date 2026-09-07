Ремонт дорог в рабочих саратовских поселках: Вячеслав Володин хочет расширить программу

В Саратовской области могут расширить программу ремонта дорог — под субсидии попадут рабочие посёлки.

В регионе планируют изменить условия программы дорожного ремонта: сейчас субсидии на содержание и ремонт получают только сельские поселения из расчёта 3 тысячи рублей на человека. Однако рабочие посёлки и посёлки городского типа остались за бортом — эту несправедливость предложил исправить спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политик обратил внимание на пробел и выступил с инициативой включить в программу 38 таких населённых пунктов, где проживает около 30 тысяч человек.

Володин призвал губернатора Романа Бусаргина оперативно принять решение: «Надо принимать решение, и давайте это сделаем».

В случае одобрения инициативы дорожные работы охватят значительно больше территорий.

Ольга Сергеева